Kuveyt ve Bahreyn’de ilk ‘corona’ vakaları: Dört kişide virüs tespit edildi

Kuveyt ve Bahreyn’de yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığının ilk vakaları tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

Kuveyt’in resmi haber ajansı KUNA, Kuveyt’in İran’ın Meşhed kentinden tahliye edilen 700 kişi arasında üç kişide ‘corona’ tespit edildiğini açıkladı.

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Kuveyt Sağlık Bakanlığı, virüsün 53 yaşında bir Kuveyt vatandaşında, 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşında ve 21 yaşındaki uyruğu henüz belirlenemeyen bir kişide görüldüğünü açıkladı.

Bahreyn’de ise Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, İran’dan gelen bir yolcuda ‘corona’ bulgusuna rastlandığı ve ‘hastayla temasta bulunan herkes için gerekli önlemlerin alındığı‘ ifade edildi.

Yolculara 14 gün karantina

Katar Havayolları, İran ve Güney Kore’den gelen yolcuların evde veya hazırlanacak bir tesiste 14 gün karantinaya alınacağını açıkladı. Katar’da şimdiye kadar kaydedilmiş bir ‘corona’ vakası bulunmuyor.

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Kuveyt ve Irak’ın havayolları geçtiğimiz hafta İran’a uçuşları askıya alırken, Suudi Arabistan kendi vatandaşlarının ve ülkede yaşayan yabancıların İran’a seyahat etmelerini yasakladı.

2 bin 619 kişi öldü

Çin’de yeni tip ‘corona’ virüsü kaynaklı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 619’a yükselirken vaka sayısı da 77 bin 150 oldu.

Türkiye ise dün İran’da Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerinin sayısının sekize yükselmesiyle sınır kapısını kapatmış, uçuşları tek taraflı askıya almıştı.

