Kuveyt petrol tesisleri ve limanların güvenlik seviyesini artırdı

Kuveyt, petrol tesisleri de dahil olmak üzere tüm limanlarında güvenlik alarm seviyesini birden ikiye yükseltti.

Cumartesi günü, Suudi Arabistan’ın petrol şirketlerinden Aramco’nun iki rafinerisine Yemen’deki Husiler tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmiş, ABD ve Suudiler saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia etmişti.

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Reuters’ın Kuveyt’in resmi haber ajansı Kuwait News Agency’e dayandırdığı habere göre, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın yayımladığı 448 no’lu bakanlık kararnamesi ile güvenlik seviyesi bir kademe yükseltildi.

Haberde “Karar, gemileri ve liman tesislerini korumak için tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor” denildi.