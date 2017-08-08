‘Kuvacıların ve devrimcilerin okulu’: İzmir Atatürk Lisesi, TÜGVA eğitimlerine karşı

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İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Atatürk Lisesi’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) kullandırılması mezunlar derneğini harekete geçirdi.

Cumhuriyet’ten Hakan Dirik’in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA arasında imzalanan ‘Medeniyet ve Değerler Protokolü’ kapsamında Atatürk Lisesi vakfın hizmetine sunuldu.

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Böylece yedi derslikte 11 Eylül’e kadar pazartesi-perşembe dini ağırlıkta eğitim verilebilecek.

Eğitimler, vakfın sitesinde şöyle anlatılıyor: “Sabah saatlerinden öğleye kadar dinimizin temel ilkelerinden 5 şartın ve Kuran-ı Kerim’in öğretildiği yaz okullarında, öğleden sonra gelişim çağındaki çocukların ihtiyaç duydukları bedensel aktiviteler yapıldı. 1500 eğitmenin desteğiyle 57 ilde düzenlenen yaz okullarımızın içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olup, alanında uzman eğitimciler tarafından dersler verildi. Yaz okullarımızda sabahtan öğle saatlerine kadar, Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı ve temel dini bilgiler üzerine dersler verildi.”

TÜGVA’nın eğitimlerinden bu yıl 25 bin öğrencinin geçtiği belirtiliyor.

‘Kuvayi Milliyecilerin okulu’

Okullarının TÜGVA’ya tahsisine karşı bir araya gelen İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Laik ve demokratik eğitim sistemimize aykırı, okulumuzun kapısında adını taşıdığımız, sınıflarında ve ruhunda gururla yaşattığımız Atatürk ilke ve inkılaplarını hiçe sayan, tarihi boyunca Kuvayı Milliyecilerin, devrimcilerin yetiştiği bir ilim ve irfan yuvasında böylesi bir faaliyeti her ne şartta olursa olsun kabul etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Konu ile ilgili yasal çerçeveler dahilinde tüm girişimler gerçekleştirilecektir.”