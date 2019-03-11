Kutuplaşmaya esnaftan basit çözüm: Bu işyerinde siyaset konuşmak yasaktır

Kayseri’de esnaf Ali Mısır, işyerine gelen müşterilerin birbiriyle siyaset konuşup tartışmasından rahatsız olunca dükkanına, “Bu işyerinde siyaset konuşmak yasaktır” yazılı bir not astı.

Fotoğraflar: DHA

Kocasinan ilçesi Ahievran Caddesi’nde fotoğraf makinesi ve kamera tamiri yapan Ali Mısır, yaklaşan yerel seçimler öncesi dükkanına gelen ve birbirini tanımayan müşterilerin dahi siyaset konusu açıldığında kavga ettiğini söyledi.

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Siyasetçiler insanları bu duruma getirdi

Mısır dükkanında siyaset konuşulduğunda strese girdiğini belirtti ve şunları söyledi: “İki müşteri birbirini tanımadan siyaset konuşuyor. Siyasete girdikleri için de birbirleriyle kavga pozisyonlarına düşüyorlar. Siyasetin burada konuşulması bana da çalışırken stres yapıyor. Bu işi burada yasakladım. İster istemez biz de müdahalede bulunuyoruz. Öyle olunca görüşler ve fikirler farklı oluyor. Bir yerde çelişkiye düşebiliyorsun. Özellikle ben siyasetçilerden de daha rahatsızım. İnsanları bu duruma kadar getirdiler. Bu yazıyı gören oldukça ilgili bir şekilde bakıyor.”