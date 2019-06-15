Kutuplardaki donmuş topraklar beklenenden 70 yıl daha erken erimeye başladı

Bilim insanlarının 70 yıl daha donuk kalacağını düşündüğü Kanada kutuplarındaki donmuş kara parçaları şimdiden erimeye başladı.

Fotoğraf: Alfred Wegener Institute / Josefine Lenz

Yüzyıllardır donuk halde bulunan tabakalar, uydular tarafından sağlanan görüntülerce, şu an ‘İsviçre peyniri’ gibi erimiş suların oluşturduğu göletler nedeniyle delik deşik görünüyor ve toprak katmanları yavaş yavaş batıyor.

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Live Science dergisinde yer alan habere göre, araştırmacılar süreçte, 2090 sonrasında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından öngörülen seviyelere ulaşana kadar beklenmeyen derinliklerde çözünmeleri kaydetti.

Araştırma sonuçlarının yer aldığı raporun baş yazarlarından ve Alaska Fairbanks Üniversitesi Permafrost Laboratuarı öğretim görevlisi Dr. Louise Farquharson konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu sistemin normalin üzerindeki hava sıcaklıklarına bu kadar hızlı tepki vermesi karşısında şaşkınız.”

Araştırmacılar, yüksek yaz sıcaklıklarının ve yalıtım sağlayabilecek bitkisel örtü olmamasının ve yüzeye yakın noktalardaki toprak buzunun bu hızlı erimede payı olduğunu düşünüyor.

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Erimenin bölgesel etkileri olduğu kadar küresel etkileri de var. Kanada kutuplarında yüksek hava sıcaklıklarından dolayı oluşan bu çözünme küresel iklim dengesini de değiştiriyor.