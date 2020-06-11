Kütüphaneye şortla giden kadına ‘uyarı’: Bir daha böyle gelme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezi Kütüphanesi’ne giden 20 yaşındaki M.U. güvenlik görevlisi tarafından ‘şortla gelmemesi‘ konusunda uyarıldı. Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre, M.U şunları söyledi: “3-4 gündür şort giyiyordum. Bakışların değiştiğini fark etmeye başladım. Dün güvenlik görevlisi yanıma geldi. Müdür beyin talimatıyla geldiğini söyledi. ‘Yanlış anlama ama böyle giyinmen hoş değil‘ dedi. Hatlarımın, bacaklarımın çok belli olduğunu söyledi.”

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M.U. kendisinin kütüphaneden çıkartılmadığını ve sadece uyarıldığını ancak bunun bile ‘başlı başına büyük bir yanlış olduğunu‘ vurguladı.

‘Durum abartılıyor’

Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Cintimar da iddiaları doğruladı ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

Cintimar şöyle konuştu: “Olayla ilgili bir inceleme başlattık. Abartıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Çocuğumuz rencide edilmemiş ve dışarı atılmamıştır. Güvenlik görevlisi bir kadın arkadaşımız kapı önünde sigara içerlerken sohbet esnasında uyarıda bulunmuş. Konuyla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra resmi açıklama yapacağız.”