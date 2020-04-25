Kütüphanenin temizlik görevlisi, kitapları ‘boy sıralamasına göre’ dizmiş

Britanya’nın Suffolk bölgesindeki bir kütüphanede çalışan temizlik görevlisi, salgın nedeniyle ziyaretçi yokken dip köşe temizlik yaptı ve binlerce kitabı ‘boy sıralamasına göre’ dizdi.

Newmarket Kütüphanesi’nin salgın sürecinde her gün belirli sayıda kişiyle çalışan ekibi, yazara, temaya, türüne göre dizilen kitapların ‘düzeninin’ bozulduğunu görünce şoke oldu. Ancak, temizlik yapan elemanın iyi niyetli olduğunu bildikleri için onu üzmek istemediklerini, bir şekilde eski düzeni sağlayacaklarını söyledi.

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Kütüphane görevlisi James Powell, “İşin komik, eğlenceli yanını görmeye çalışıyoruz. Yeniden eski hale getirmek ciddi zaman alır ama neyse ki kütüphaneler kapalı, yani zamanımız var. Temizliği yapan arkadaşımızı çok seviyoruz, kendisini kötü hissetmesini istemeyiz” dedi.

Haberi, Twitter’da duyuran Suffolk’taki kütüphanelerden sorumlu dairenin müdürü Krystal Vittles’ın mesajı 5 bini aşkın kişi tarafından paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları arasında da “İşin gülünç kısmını görmek de fayda var” diyenler çoğunluktaydı.