Kutup dairesinde can pazarı: Fırtınada ‘stop eden’ gemideki 1373 kişi için operasyon

Norveç açıklarında fırtınada motoru durdunca acil durum sinyali veren ‘Viking Sky’ adlı geminin yolcuları için helikopterlerle kurtarma çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Kuzey kutup dairesi içinde kalan aşırı dalgalı Norveç Denizi’nde denizde demir atmak zorunda kalan geminin bağlı olduğu ‘Viking Ocean Cruises’ firması, gemide 915’i yolcu olmak üzere 1373 kişi bulunduğunu duyurdu.

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Norveç’in More og Romsdal kenti polisi, Viking Sky için beş helikopter ile birkaç arama kurtarma gemisini bölgeye sevk etti ve sabah saatlerinde 397 yolcu tahliye edildi.

Geminin, duran motorunu kısmen çalıştırıp demir atması sayesinde kayalıklara çarpıp parçalanmaktan son anda kurtulduğu anlaşıldı.

Helikopterler rüzgar nedeniyle tehlikeli bir kurtarma operasyonuna girişmek zorunda kaldı.