Kutup ayılarının bastığı köyde OHAL: Halka ‘sakın vurmayın’ uyarısı

Rusya’nın kutuplara yakın bir köyünü 50’den fazla kutup ayısı istila edince, bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Evlerinden çıkmaya korkan yerel halka nadir bir tür olan kutup ayılarını vuramayacakları uyarısı yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

The Siberian Times’da yer alan habere göre Sovyetler dönemi nükleer test bölgesi olarak da bilinen Novaya Zemlya bölgesinde 50’den fazla kutup ayısı yiyecek bulmak umuduyla yerleşim yeri Belushya Guba’ya girdi.

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Yerel yönetim başkan yardımcısı Aleksandr Minayev insanların dışarı çıkmaya korktuğunu ve günlük yaşamın altüst olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Zigansha Musin ise “1983’ten bu yana Novaya Zemlya’dayım. Hiç böylesi bir kutup ayısı istilası görmedim. Bu kutup ayıları resmen insanları takip ediyor ve konutların dış kapılarından içeri girmeye çalışıyor” dedi.



Havaya ateş etmek, araçların kornasına basmak ve konutların etrafına çit çekmek şimdiye kadar işe yaramamış görünüyor. Öte yandan bölgeye bir grup uzman gönderildi.