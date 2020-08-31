Kutsal sayılan köprüde çıplak video çeken kadın üç yıl hapis cezası alabilir

Hindistan’ın Rişikeş kentinde, kutsal sayılan bir köprüde çıplak video çekip sosyal medyada paylaşan bir kadın tutuklandı.

Fotoğraf: www.rishikeshtourism.in

‘Lakşman Jhula’ adlı, turistlerin uğrak noktlarından biri olan köprüde video çeken kadın, kefaletle serbest bırakıldı ancak suçlu bulunduğu takdirde, ülkenin internet yasaları uyarınca üç yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

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Polisin açıklamasında kadının, ifadesinde kuyumcu olduğunu, tanıtım amaçlı video çektiğini ve yasak olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi.

Kadının götürüldüğü polis merkezinin komiseri RK Saklani şunları söyledi: “Belki Fransa’da bu tür şeyler sorgulanmıyor olabilir ancak videoyu çektiği köprü, Hindu tanrıları Ram ve kardeşi Lakşman ve karısı Sita’nın Ganj Nehri’ni geçtiği köprüdür ve kutsal kabul edilir.”