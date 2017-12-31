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Yaramazlara biraz batar!

Kutlamalar yasaklanmıştı: Yılbaşı öncesi İstanbul’da ‘huzur’ operasyonu

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Yılbaşı öncesi İstanbul polisi, il genelinde asayiş denetimlerini sıklaştırdı. Akşam saat 20.00 ile 24.00 arasında ‘Yeditepe Huzur’ adı altında asayiş denetimleri yapıldı.

İstanbul’un Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş gibi belli başlı ilçelerinde güvenlik gerekçesiyle yılbaşı kutlamaları yasaklanmıştı.

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Fotoğraf: DHA

39 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü kontrolündeki denetimlerde 100 noktada 1200 polis görev aldı.

Denetimler kapsamında, şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilerin de üzeri aranarak, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece saat 24.00′ e kadar devam etti.

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