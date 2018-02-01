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Yaramazlara biraz batar!

Kutlamadaki ‘maganda kurşunu’ can aldı: İki çocuk babası davulcu hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş’ta ‘asker eğlencesi’nde kutlama amacıyla sıkılan kurşunun isabet ettiği davulcu hayatını kaybetti.

Tüz. (Fotoğraflar: DHA)

Askere gidecek gençler, dün akşam Dereli mahallesinde bir eğlence düzenledi. İlerleyen dakikalarda bazı kişiler silahlarla havaya ateş açmaya başladı.

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Tabancaların birinden çıkan kurşun 29 yaşındaki davulcu Adil Tüz’e isabet etti.

Yere düşen Tüz, ambulansla özel bir hastaneye, buradaki ilk müdahalenin ardından da Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürüldü. Ancak davulcu hayatını kaybetti.

Bir tutuklama

Tutuklanan şüpheli

Tüz’ün ölümünyle ilgili soruşturma başlatan jandarma, askere gitmeye hazırlanan 22 yaşındaki O.T.’yi gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir de tabanca da bulundu. Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen O.T., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O.T.’nin askerlik için Burdur’a gideceği öğrenildi.

Öte yandan evli ve iki çocuk babası Tüz’ün cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Tüz, Zeynel Abidin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şey Sezai Efendi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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