Kütahya’nın can damarı Eti Gümüş kapandı: 950 işçiye ne maaş ne de tazminat var!

Türkiye’nin tek, Ortadoğu’nun en büyük gümüş fabrikası Eti-Gümüş’te çalışan 950 işçi üç aylık alacakları dahil tazminatsız işten çıkarıldı.

1987’de kurulan Eti Gümüş, 2004’te 41 milyon 200 bin (218 milyon lira) dolara özelleştirilmişti.

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Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre o dönem kasasında 20 milyon (106 milyon lira) dolar olan kurum, özelleştirildikten 15 yıl sonra gümüş üretimini sonlandırdı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AKP’nin özelleştirmelerle Türkiye’nin en köklü kurumlarını yıkıma uğrattığını savundu.

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Kütahya’da özelleştirilmeyen tek bir kurumun dahi kalmadığını belirten Kasap, binlerce işçinin mağdur olduğunu belirtti. CHP Kütahya milletvekili, ihale yapılmaksızın Sakarya’daki tank ve palet fabrikasının 25 yıllığına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak’a devredilmesine de işaret ederek, “Türkiye ekonomisi zorda! Şimdi aynı akıbeti tank ve palet fabrikası bekliyor” dedi.

Kasap, ayrıca AKP döneminde Kütahya’da binlerce kişiye istihdam yaratan Manyezit İşletmeleri (KÜMAŞ), Kütahya Gübre Fabrikası (TÜGSAŞ), Azot Fabrikası, Şeker Fabrikası, Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralı, Eti Gümüş’ün tamamının özelleştirildiğini aktardı.

CHP’li vekil, özelleştirmelerin kentte çok sayıda işsiz ve mağdur yarattığını belirterek, “Kütahya, Türkiye’nin ne hale geldiğinin bir fotoğrafıdır” dedi.

Eti Gümüş işletmesi Yıldızlar SSS Holding’e ait.



