Kütahya’daki azot fabrikasında patlama: Can kaybı ve sızıntı yok

Kütahya’daki azot üretim fabrikasının amonyak yüklü silosunda patlama meydana geldi. Gökyüzünü sarı dumanlar kaplarken, Kütahya Valisi Ömer Toraman insan sağlığına zarar verecek bir sızıntı olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam meydana gelen, sesi kent merkezinde de duyulan patlamanın ardından tesislere polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alınırken, AFAD ekipleri de patlamanın meydana geldiği bölgede kimyasal ölçüm yaptı.

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Kütahya Valisi Ömer Toraman, azot üretim tesislerindeki patlamanın olduğu olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra şunları söyledi: “İçeride çalışan arkadaşlarımız dahil şu anda bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Çevreye herhangi bir etkisi olan bir hadise de değil. Bacadan çıkması gereken gazın birikmesi patlamaya neden olmuş. Amonyak sızıntısı yok ancak ekipler her türlü ihtimale karşı bekliyorlar.”

Kütahya’da 1961 yılında üretime başlayan azot üretim tesisi, 2004 yılında özelleştirilerek Yıldızlar Yatırım Holding bünyesine katıldı. Şuanda İGSAŞ Kütahya Fabrikası olarak faaliyet gösteren tesisin, Türkiye’de ‘Pril Poröz Amonyum Nitrat ve Derişik Nitrik Asit’ üretimi yapan tek fabrika olduğu belirtildi.