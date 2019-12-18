Kütahya’da, patlayıcı maddeyle define arayan sekiz kişi suçüstü yakalandı

Kütayha’da patlayıcı madde kullanarak define arayan sekiz kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin büyük bir kayanın altını 10 metre kazdığı, çökme yaşanmaması için de madenciler gibi önlem aldığı belirlendi.

Fotoğraflar: DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası mevkiinde devriye gezerken yakaladığı A.N.A., A.D., M.A., F.G., V.E., Y.E. ve M.A.’yı gözaltına aldı.

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Olay yerinde kazıda kullanılan jeneratör, iki akülü aydınlatma sistemi, kazma, kürek, patlayıcı madde düzenekleri bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler karakolda ifade verdi. Şüphelilere izinsiz ve kaçak kazı yapmak suçundan mahkemece idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Köylerinde ilk kez define arandığını söyleyen muhtar Rasim Altıntaş (58), “Birkaç kez patlama sesi duyduk. Gece jandarmalar devriye zamanı geldiler. Arazide kaçak kazı yaparlarken yakalandılar” dedi.

Köy sakinlerinden Recep Can ise sekiz kişinin 15 gündür bölgede define aradığını tahmin ettiklerini ve bir çoban evinde kaldıklarını söyledi.