Kütahya’da kız isteme merasiminin ardından dokuz kişi ‘corona’ kaptı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasiminin ardından dokuz kişide Covid-19 tespit edilmesi üzerine altı bina karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara Tepecik beldesinde altı binada yaşayan dokuz kişide Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Reklam

14 gün boyunca binaların karantinaya alındığını belirten kaymakam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Manisa’dan bir aile, kız istemek için Tepecik beldesindeki bir ailenin evine gelmiş. Kız isteme merasimi nedeniyle de akrabalar toplanmış ve misafirlerle birlikte toplu yemek yenmiş. Bir süre sonra aileden bazı kişilerde Covid-19 belirtileri görülmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri hemen çalışma yaptı. Bunun neticesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayılarında meydana gelen artışın önünü kesmek, süreğen hale gelmesini engellemek için birbiriyle akraba olan bu kişilerin yaşadığı binaları tespit ederek karantinaya aldık.”