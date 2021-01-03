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Yaramazlara biraz batar!

Kütahya’da karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Uşak kent merkezindeki Ünalan Mahallesi Muhtarı E.K (46), kızı E.K’yi (10) yanına alıp Gediz’e bağlı Kızılüzüm köyünde ikamet eden annesi F.K’yi (73) ziyarete geldi.

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Aile bireylerine ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde eve girip kontrol ettiklerinde muhtar, annesi ve kızının baygın olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA’nın aktardığına göre, yapılan incelemede, sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlenen 10 yaşındaki E.K’nin cansız bedeni, Gediz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Aynı hastanede tedavi altına alınan muhtar ile annesinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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