Kütahya’da iki erkeğin köpeğe tecavüz ettiği öne sürüldü

Kütahya’da bir köpeği ağaca bağlayarak tecavüz ederken yakalandığı öne sürülen iki erkek hakkında adli kontrol uygulandı.

Fotoğraf: DHA

100’üncü Yıl Mahallesi’nde yaşayan Ş.K., evinin karşısındaki ağaca bağladığı köpeğinin bir süre sonra ortadan kaybolduğunu gördü. Çevredekiler, iki kişinin köpeği alarak ormanlık alana götürdüğünü söyledi.

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Ormanlık alana giden Ş.K. ve beraberindekiler, 47 yaşındaki İ.D. ile 55 yaşındaki İ.Y.’nin köpeği ağaca bağlayarak tecavüz ettiğini öne sürdü. Polis şüphelileri gözaltına alarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.

İddiayı reddettiler

Şüpheliler karakolda iddiaları kabul etmezken şunları anlattı: “Alkol almak için ormana gittik. Ormanlık alanda köpek bağlıydı. Biraz ileri oturduk. Elinde bıçakla biri gelerek ‘Köpeği neden çalıyorsunuz’ dedi. Biz de ‘Çalmıyoruz, alkol alıyoruz’ dedik. Üstümüze geldi. Biz köpek filan çalmaya çalışmadık.”

‘Müstehcenlik’ ve ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ten adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.