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Yaramazlara biraz batar!

Kütahya’da bir köy karantinaya alındı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, bir köyün corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Altıntaş kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gökçeler köyünde çok sayıda kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

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Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada şöyle dendi: “Gökçeler köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşmanın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla köye giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır.”

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