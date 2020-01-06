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Yaramazlara biraz batar!

Kütahya’da bir evde iki ceset bulundu: Kadın bıçaklanmış, adam yanmış

Kütahya’da ihbar üzerine bir eve giden polis, bıçaklanmış bir kadın ve belden yukarısı yanmış bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Fotoğraf: DHA

Evinde tek başına yaşayan Süleyman Özdemir’e ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Kapıyı çilingirle açarak eve giren polis ekipleri göğsünden ve boğazından bıçaklanmış cansız bir bedenle karşılaştı. Evde ayrıca Süleyman Özdemir’e ait olduğu sanılan, belden yukarısı yanmış erkek cesedi bulundu.

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Kesin kimliği otopsiyle belirlenecek

Kadın cesedinin Emine Aslan’a ait olduğu kesinleşirken Süleyman Özdemir’e ait olduğu sanılan yanmış erkek cesedini yakınları teşhis edemedi. Yapılacak otopsinin ardından kesin kimliğinin belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili ‘cinayet’ soruşturması başlatıldı.

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