Kütahya’da bazı yerlerde sigara içmek yasaklandı; Sarıkamış’ta çay ocakları kapatıldı

Kütahya’da, Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı yerlerde sigara içilmesine yasak getirildi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ise çay ocakları geçici bir süre için tedbir amaçlı kapatıldı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

AA’nın haberine göre salgınla mücadele kapsamında alınan kararlara ek olarak uygulanacak bu tedbiri duyuran valiliğin, il genelinde 1 Haziran’dan itibaren maske takma zorunluluğu olduğu anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Bazı vatandaşlarımızın maske takma zorunluluğunu toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda sigara içme bahanesiyle ihlal ettiği görülmektedir. Bu kapsamda Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Asım Gündüz Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Abdurrahman Karaa Bulvarı, Sevgi Yolu ve Saman Pazarı’nda maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir.”

Açıklamada, ayrıca, iş yeri ve cami önleri, pazar yerleri, hastane bahçeleri, parklar ile otobüs ve servis duraklarında da toplum sağlığını korumak ve bulaşa sebep olunmaması amacıyla sigara içilmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Karara uymayanlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı ve Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında da gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

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Giresun’da da açık alanda sigara yasağı uygulamaya konmuştu.

Sarıkamış’ta çay ocakları kapatıldı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ise çay ocakları ve kahvehaneler kapatıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında toplanan Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezinde hizmet veren çay ocakları ve kahvehaneler hizmet vermeyecek.