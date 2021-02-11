Kuşadası’nda, nesli tükenmekte olan saz kedisi görüntülendi

Türkiye’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanlarından ‘saz kedisi’, Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda görüntülendi.

Fotoğraf: DHA

Milli parkta görevli koruma ekibi, dün akşam kontrol faaliyeti sırasında çalıların arasında bir yaban hayvanı olduğunu fark etti.

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Cep telefonuyla görüntülenen hayvanın saz kedisi olduğu tespit edildi. Latince adı ‘Felis Chaus’ olan saz kedisi, 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün yaşadığı Milli Park’ta kayda alındı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü şunları söyledi: “Saz kedisi daha önce 2017 yılında Bafa Gölü kıyısında da görülmüştü. Kurbağa, balık, fare, su yılanı ve kuşlarla beslenen bu nadir canlıya, birbirine çok yakın sulak alanlarda rastlanması bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Büyük Menderes Deltası’nın da saz kedisinin yaşam alanı olduğu kanıtlandı.”