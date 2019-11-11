Kuşadası ve Çeşme’de iki günde toplam 191 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde iki gün içinde 123, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de 68 göçmen yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Çeşme’de Sahil Güvenlik ekipleri, cuma günü, Süngükaya açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Durdurulan lastik bottaki 22’si Suriye, dokuzu Filistin ve biri Tunus uyruklu 32 göçmen yakalandı. 20’si erkek, dördü kadın ve sekizi çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

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Cumartesi günü ise ihbarla Gerence Körfezi açıklarındaki lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu öğrenildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibince durdurulan lastik botta 26’sı Somali ve 14’ü Suriye uyruklu olmak üzere 40 göçmen yakalandı. 16’sı erkek, 12’si kadın ve 12’si çocuk olan grup da kıyıya getirildi.

Aynı gün Karaabdullah açıklarında lastik botta bir grup göçmenin olduğunu öğrenen ekipler bölgeye gitti. Durdurulan lastik bottaki 18’i Suriye, 16’sı Filistin, yedisi Afganistan, ikisi Somali ve ikisi Eritre uyruklu 45 göçmen yakalandı.

21’i erkek, yedisi kadın ve 17’si çocuk olan grup da Sahil Güvenlik botuyla karaya getirildi.

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Son olarak yine cumartesi günü durdurulan lastik bottaki beşi Somali ve biri Filistin uyruklu olmak üzere altı göçmen yakalandı. İkisi erkek ve dördü kadın olan grup İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kuşadası’nda 68 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cuma günü Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup göçmenin olduğunu öğrendi.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 32’si Suriye, 14’ü Kuveyt ve üçü Filistin uyruklu olmak üzere 49 göçmen yakalandı. 10’u erkek, 11’i kadın ve 28’si çocuk olan grup kıyıya getirildi.

Aynı gün Pamucak açıklarında Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan lastik botta 15’i Suriye ve dördü Afganistan uyruklu olmak üzere 19 göçmen yakalandı. Beşi erkek, altısı kadın ve sekizi çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi ve sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.