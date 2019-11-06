Kuşadası açıklarında 61 göçmen yakalandı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş’un emniyetteki ifadesinde bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.