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Yaramazlara biraz batar!

Kuşadası açıklarında 61 göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 göçmen yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Kuşadası ilçesi Aslan Burnu açıklarında geçen pazartesi günü görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi, saat 06.00 sıralarında bir lastik bot tespit etti.

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Durdurulan lastik botta 58’i Suriye, ikisi Sudan ve biri Filistinli olmak üzere toplam 61 göçmen yakalandı.

18’i erkek, 13’ü kadın ve 30’u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası il göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.

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