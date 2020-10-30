Ege Denizi’nde iki deprem daha

Aydın’ın Kuşadası ilçesi ve İzmir’in Seferihisar açıklarında iki deprem meydana geldi.
AFAD’a göre Kuşadası’na 20.3 kilometre uzaklıkta saat 18:14’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.7 kilometre ölçüldü.
Seferihisar açıklarında ise saat 18:06’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik 10 kilometre, kıyıya uzaklık ise 21.8 kilometre olarak kayda geçti.
Seferihisar ilçesi açıklarında bugün öğle saatlerinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, can kayıpları ve yaralanmalar yaşanmış, binalar yıkılmıştı.