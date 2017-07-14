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Cezaevinden firar eden Nişanyan: Nerede olduğumu ben de bilemiyorum

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İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle hapiste bulunan yazar Sevan Nişanyan, firar ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Foça Açık Cezaevi’nde kalan ve üç yıldır hapiste bulunan Nişanyan hakkında toplam 11,5 yıl hapis cezası verilmişti.

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Habertürk’ten Ümran Avcı’nın ulaştığı Nişanyan, firar ettigini ancak ne zaman ve nasıl firar ettiğiyle ilgili bilgi vermeyeceğini soyledi.

Nişanyan Twitter adresinden şu paylaşımı yaptı:

Nişanyan’ın Foça Açık Cezaevi’nden izinli çıkıp firar ettiğini belirten DHA’nın cep telefonundan ulaştığı Nişanyan, “Cezaevindeydim, artık değilim. Cezaevine dönmeyi de düşünmüyorum” dedi.

Türkiye’de mi yoksa yurtdışında mı olduğu sorusunu “Nerede olduğumu ben de bilemiyorum” diye yanıtlayan Nişanyan, sözlerini şöyle bitirdi: “Darısı zulüm mağduru olan herkesin başına.” 

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