Küs olan dede ve babaannesini barıştırmak için CİMER’den yardım istedi; vali dargınları bir araya getirdi

Aksaray’da üç aydır küs olan dedesiyle babaannesini barıştırmak isteyen Burcu Karip Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) yardım istedi. Vali araya girip dargınları barıştırdı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 21 yaşındaki Karip, 16 Aralık’ta CİMER’e, 75 yaşındaki dedesi Mehmet ile 70 yaşındaki büyükannesi Güllü Karip’in küs olduğunu, birbirlerini sevdiklerini ancak barışmadıklarını yazdı. Babaannesinin evini terk ederek başka bir torununda yaşamaya başladığını anlattı.

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CİMER’in, talep yazısını valiliğe göndermesi üzerine, Vali Hamza Aydoğdu, torun Karip ile görüşerek, büyükanne Güllü Karip’in kaldığı eve gidip isteklerini dinledi.

Dede Mehmet Karip’le de görüşen Aydoğdu, küsleri barıştırarak, torun Burcu Karip’in isteğini yerine getirdi.

Aydoğdu, Burcu Karip’in, CİMER’e dedesiyle büyükannesinin küs olduğunu ve barıştırmak için Aksaray valisinin gelmesi gerektiğini belirten bir yazı yazdığını söyleyerek şöyle devam etti: “Burcu yanımızda çok içten bir konuşma yaptı. Bizler de bu duruma kayıtsız kalamadık. Burcu’yu da yanımıza alarak, büyükannemizin yanına gittik. Onları barıştırdık. Biz hep çocuklarımıza ve gençlerimize irfan sahibi ailelerin evliliklerini örnek gösteriyoruz. Aile bizi evlerinde misafir etti, bizleri kırmadı. Aradaki ufak tefek, her ailede olabilecek konuları çözerek onları barıştırdık. Evlilik müessesesi belirli bir yaştan sonra kökleri sağlam bir duruma dönüşüyor. Artık dedemiz ve ninemiz evlerinde birbirlerine yaslanacak. Daha mutlu ve huzurlu olacaklar inşallah. Biz zaten çok bir şey yapmadık. Torunlarının samimiyeti tüm problemleri çözdü. Bu vesileyle aradaki buzları eritmiş olduk.”

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Burcu Karip ise dedesi ve babaannesinin bir türlü barışmadığını, son çare olarak CİMER’e başvuruda bulunduğunu ifade ederek, “Vali Aydoğdu ile birlikte küsleri barıştırmaya geldik. Her şey yolunda gitti. Sağ olsun kendisi bana çok yardımcı oldu. Küsleri barıştırdık” diyerek valiye teşekkür etti.