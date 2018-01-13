Kuş gribi görülünce hayvanlar ‘itlaf edildi’, köylüler zararın karşılanmasını istiyor

Mardin’deki bir köyde kuş gribi görülmesi nedeniyle kanatlı hayvanların tümü ‘itlaf’ edilmek üzere toplatıldı.

Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırında Boğazye köyünde bir kişi, iki ayaklı olan hayvanların birer birer ölmeye başladığını belirterek durumu aile hekimine bildirdi.

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Bir hafta önce de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köyden Elazığ’daki laboratuvara götürülmek üzere numune topladı. Hayvanlarda kuş gribine rastlanması üzerine ekipler bu sabah köyü karantinaya aldı.

Tüm kanatlı hayvanlar toplanırken, kümesler ve barınaklar da dezenfekte edildi. Hayvanların itlaf edileceği öğrenildi. Virüsün insanlara bulaşmadığı tespit edildi.

Muhtar Seyfettin Çiftçi zararlarını karşılanmasını istedi: “Bunun zararı var tabi ki, köy halkı ne yapacak? Bunun teşhisini istiyoruz aynı zamanda zararımızın da karşılanmasını istiyoruz.”

Köydeki çalışma sürüyor.