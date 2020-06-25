Kuş gözlemcisi, Türkiye’de nesli tükenmekte olan saz kedisini görüntüledi

Kuş gözlem rehberi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu, Türkiye’de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisini görüntüledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre türün soyu tehlike altında olduğu için yer bilgisi paylaşmayacağını belirten Yoğurtçuoğlu, saz kedisiyle şans eseri göz göze geldiğini söyledi.

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İlk gözlemlediği saz kedisinin dişi olduğunu ifade eden Yoğurtçuoğlu, şunları anlattı: “Alana kameralar yerleştirdim. Bu sefer hem erkek bireyi hem de dişiyi bir arada görüntülemeyi başardım. Bu alan bugüne kadar kayıtların olduğu yerlerden tamamen bağımsız yeni bir alan. Korunaklı bir yer olduğunu düşündüğüm için türü riske atmamak adına lokasyonu şehir bazında bile paylaşmamayı uygun görüyorum. Endişem, yeri belli edilen hayvanların avcılar tarafından kaçak bir şekilde öldürülmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca fotoğrafını çekmek isteyenler de rahatsız edecektir. Buna engel olmak istiyorum.”

Şimdiye kadar yaptığı arazi çalışmalarında Türkiye’de farklı yaşam alanlarında varlığını sürdüren beş kedi türünden yaban kedisi, vaşak, saz kedisi görüntülediğini aktaran Yoğurtçuoğlu, karakulak ve anadolu parsını da görüntülemek istediğini söyledi.

Yabani kediye ‘Pisi pisi’ demiş

Saz kedisi gördüğü akşamı hayatının en muhteşem akşamlarından biri olarak nitelendiren Yoğurtçuoğlu, yaklaşık 22 senedir gözlem yaptığını ve zamanının çoğunu arazide geçirdiğini söyleyerek şöyle devam etti:

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“Çok heyecanlandım. Hatta farkında olmadan yabani bir kediye ‘Pisi pisi’ demişim. Daha sonra videoları izlerken fark ettim. Tabii yabani saz kedisi ‘pisi pisi’ ne demek bilmiyor. Bir etkisi olmadı. İnsan 22 sene sonra böyle bir anda karşılaşınca o an bitmesin istiyor. Sanırım panik halde, kediyle bir iletişim yolu bulmaya çalıştığım için böyle bir şey yapmışım.”