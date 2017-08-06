Kuş cenneti tehlikede: Sultan sazlığı kuruyor

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Kayseri’deki ‘Türkiye’nin ikinci en önemli kuş cenneti’ Sultan sazlığı yok olma tehklikesiyle karşı karşıya.

Yay, Camız, Söbe ve çöl gölleri bulunan sazlık 301 kuş türü barındırıyor.

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Ancak göle uzun zamandır su verilmediği, varolan suyun da tarlalara aktarıldığı iddia ediliyor. Sazlığın kurak görüntüsü buna bağlanıyor.

Fotoğrafçı Suna Güzel, her yıl sazlığa geldiğini belirterek, şunları anlattı: “Diğer yıllara göre bu yıl Sultan sazlığı alanında bulunan Yay gölünün kurumakta olduğu gördüm. Yaptığım araştırma göle su verilmediği gibi verilen suyun da çevredeki tarlalara aktarıldığını duydum. Konu ile ilgili tüm yetkililere başvurdum. Ancak sonuçsuz kaldı. 20 binden fazla flamingonun yaşadığı Yay gölünde yaşayan canlı türü yok denecek kadar az kaldı.”