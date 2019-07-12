Kuryenin motosikletinden siparişler çalındı

Adana’da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, kuryenin motosikletinden sipariş yemekleri çaldı, olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj mahallesi Bülen Angın caddesi üzerinde bir fast food firmasının kuryesi, sipariş teslim etmek için motosikletini yol kenarına park etti.
Kurye motosikleti bırakıp gittikten sonra hafif ticari araçla motosikletin yanına yanaşan bir kişi, araçtan inip motosikletin arkasındaki sepetten sipariş yemekleri çaldı.
Hırsız, tekrar araca bindikten sonra olay yerinden uzaklaştı.