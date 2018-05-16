Kuruyemişçiler: Türkiye üretimde sınıfta kalıyor, kuruyemişte tam bağımlı olacağız

Kuruyemiş sektörü temsilcileri, “Üretici maliyetlerini düşürüp tohum geliştirmezsek kuruyemişte tam bağımlı olacağız. Maliyet yüksekliği nedeniyle ihracatta zorlanıyoruz” dedi.

Dünya’dan Seren Gökçe’nin haberine göre, Türkiye Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman kuruyemiş sektöründe kendine yeterliliğin yanı sıra ihracat da yapan kuruyemiş sektörünün dışa bağımlılık tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

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Karaman, “Kuruyemiş tüketimi artıyor. Üretilen tüm ürünler satılıyor. Yani Türk çiftçisi ne üretirse satabiliyor. Buna rağmen ürettiğimiz, tükettiğimiz kadar artmıyor. Üretimde Türkiye sınıfta kalıyor ve ithalat patlıyor. Üretim ayağındaki yapılanmayı değiştiremezsek, uzun vadede Türkiye sadece ithalat odaklı bir ülke haline gelecek gibi gözüküyor” dedi.

Cevizden bademe, kajudan çekirdeğe kadar ithalata bağımlı hale gelineceğine dikkat çeken Karaman, “Örneğin ay çekirdeği. Biliyorsunuz Çin’de üretim maliyetleri düşük olduğu için, ay çekirdeği fiyatları da düşük. İhracat için destek de alıyorlar. Bu nedenlerle 2017 yılı toplamında, 40 bin tona yakın bir ithalat gözüküyor Çin’den Türkiye’ye. Bu her geçen yıl artıyor. Bu konuda yatırım yapmış bütün arkadaşlarımızın tesisleri atıl ve verimsiz hale gelecek. Bu durumda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, kısa ve orta vadeli olmak üzere iki plan yapabiliriz. Kısa vadede gümrük vergileri artırılabilir. Ancak bu sonrasında kaçakçılığı artıracağı için farklı bir zarar doğurur. Orta vadeli ve gerçekçi çözüm ise tohum geliştirmek, üründe kalite ve çeşitliliği artırmak ve gerçek üreticinin maliyetlerini düşürmektir. Bu nedenle Tarım Bakanlığı’mızın bizimle ve çiftçiyle koordineli olarak çalışması gerekiyor” diye konuştu.