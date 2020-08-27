Kuruyan Küçük Göl pembeye büründü

Konya’nın Kulu ilçesindeki ‘flamingo cenneti’ Düden Gölü’ne komşu Küçük Göl, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama sonucu kurudu. Tatlı su gölü olan Küçük Göl, suların azalmasına bağlı olarak artemia salina bakterisi nedeniyle pembeye büründü.

Fotoğraf: DHA

Gölün suyunun azalmasına bağlı olarak, artemia salina bakterisinin patlamalarıyla pembeye büründüğü belirtildi.

Reklam

‘Güzel görünüyor olsa da bize acı veriyor’

Küçük Göl’ün, Kulu’nun ‘kuş cenneti’ olarak tabir edildiğini söyleyen Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ şöyle devam etti: “Tamamen kurumuş durumda. Şu sıralarda da zemininde kırmızılıklar görüyoruz. Burada önceden birçok flamingo olurdu ama şu an hiçbiri yok. Çok üzüntü verici ve kuşlar açısından da kayıp bir durum. Bu bölgede flamingolar dahil 200’ün üzerinde kuş barınıyor. Burası İç Anadolu’nun güzide bir yeri. Bu bölgeye Kızılırmak ve ona bağlı olan barajlardan su takviyesi yapılabilir. Göldeki şu an görsellik çarpıcı ve güzel görünse de biz kendi açımızdan büyük bir acıyla ve üzüntüyle görüyoruz.”

Bölgedeki suyun kontrollü kullanılmadığını, bilinçsiz su kullanımına bağlı olarak kuraklığın oluştuğunu belirten Uludağ şunları söyledi:

“Burada çiftçilikte ve tarımsal sulamada kullanılan sularımız var. Maalesef zemin suları çiftçilikle kullanıldıkça çekiliyor. Kulu ilçemizin içinden geçen dereyi bile buradaki çiftçilerimiz maalesef bilinçsizce kullanıyor. Böylelikle o suyun da göle gelmesi engellenmiş oluyor. Biz çiftçilerimizin de bu konuya gerekli hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Her şey arpa, buğday ve pancar üretmek değil. Kuşlarımızın da burada yaşama hakkının olduğunu söylüyoruz. Doğal hayatı oluşturan etmenlere zarar verilmemesini istiyoruz. Doğal hayattaki çarklardan biri kırıldığı zaman maalesef düzen bozulmakta. Bu bölgede kuşları önemsememek, bölgenin tarımına da zararı olacaktır. O kuşların beslendiği böcekler çoğalacak ve doğal hayattaki denge bozulacak. Bu konuda yardım bekliyoruz.”

Reklam

Konya’daki Meyil Obruk Gölü de sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla aembe renge bürünmüşti.