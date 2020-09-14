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Yaramazlara biraz batar!

Kurutulmak için çamaşır ipine asılan uyuşturucu ele geçirildi

Kars’ta düzenlenen operasyonda çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 243 gram marihuana ve 340 kök Hint keneviri ele geçirildi. 

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi’nde, T.O.’nun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonda bahçedeki çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulan ekipler, T.O.’yu ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan gözaltına aldı.

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