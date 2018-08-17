Kurun zikzakları baş döndürüyor: Yüzde 10 aşağı, yüzde 10 yukarı

Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında eriyişine üç gün ara verdikten sonra bugün öğle saatlerinden itibaren geri döndü. Avro ve doların öğlene kadar iniş çıkış hareketi yüzde 10 gibi yüksek bir marjla gerçekleşti.

Dolar geçen hafta başında 7.23, avro 8.20 lirayı görmüştü. Döviz kuru, Merkez Banktısı’nın bankaların kullanımına döviz sağlaması ve BDDK’nın swap (döviz-TL takası) işlemlerinde kısıtlama getirmesi, Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım yapacağının açıklanmasının ardından gerilemişti.

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Bu sabah itibariyle dolar 5.75 lira, avro 6.34’e kadar indi. Televizyon yorumcuları gerilemeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün yabancı yatırımcılara verdiği güvencelerin etkisine yoruyordu. Bugün de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borçlu firmaların bankalardan kredi alabilmesinin önünü açan düzenlemeler yapmasını öngören önlem paketi açıklandı.

Ancak medyada olumlu olarak yorumlanan tüm bu gelişmelere rağmen öğle saatlerine doğru dolar ve avro tekrar yukarı yönlü hareketine döndü.Dolar 6.34, avro 7.23’e kadar yükseldi.

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Saat 14.30 itibariyle dolar 6.10’a, avro 7’ye yakın seyrediyordu.

İki para biriminin bu dakikaya kadar hareket ettiği en yüksek-en düşük bant aralığı yüzde 10 olarak hesaplandı.