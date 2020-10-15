Kurumlar vergisine indirim geliyor

Hükümetin 2021 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere kurumlar vergisinde indirim anlamına gelen ‘sürpriz bir oran’ üzerinde çalıştığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dünya’dan Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın haberine göre ekonomide canlanma yaratmak, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik etmek amacıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, kurumlar vergisi oranında önemli bir indirim yapmak için çalışma başlattı.

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Buna göre, kurumlar vergisinde oran, ciro kriterleri baz alınarak yüzde 15 ile 18 arasında değişecek. Bu kapsamda uygulanacak oranlara 10 milyon lira sınırı getirilecek.

2017 yılındaki değişiklikle, kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları kurum kazançlarına uygulanmak üzere geçici olarak yüzde 20‘den yüzde 22’ye çıkarılmıştı.

Bu uygulamanın süresi 31 Aralık’ta doluyor.

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Değişiklik olmazsa, 2021 ve sonraki yıllarda yeniden yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak.

Çalışmanın ekim ayı içinde yasalaştırılmak istendiği belirtildi.