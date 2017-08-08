Kurumlar vergisi rekortmeni ismini açıklamadı: Yeni bir kurum olabilir

Maliye’nin 2016 yılındaki vergi rekortmenleri listesinde en fazla kurumlar vergisi veren kurumun isminin açıklanmasını istememesi dikkat çekti.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in aktardığına göre bu yıl açıklanan listede 27 kurum, kurumlar vergisi sınıfında, 53 kişi de gelir vergisi sınıfında isminin açıklanmasını istemedi.

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Maliye’nin sessiz sedasız açıkladığı rekortmen listesi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) istatistikler bölümünde yayımlandı. Kurumlar vergisi rekortmeni kurumun, isminin yanı sıra ne kadar vergi ödediği, hangi vergi dairesine bağlı olduğu gibi bilgiler de yer almadı.

Bu gizli kurumu ise 1.8 milyar lira vergi ile Ziraat Bankası, 1.6 milyar lira ile de Merkez Bankası izledi. Kurumlar vergisinde ilk 10’da bankalar yer aldı.

Yeni bir kurum mu?

Öte yandan kurumlar vergisi rekortmeninin anonim kalmak istemesi akıllara yeni bir kurum olabileceği ihtimalini getirdi.

Maliye bakanlığı her yıl listeyi açıklamadan önce mükelleflere isminin açıklanmasını isteyip istemediğini soruyor. Geçen yıl 22 anonim kalmak isteyen kuruma karşılık sayı bu yıl 27’ye çıktı. Bu da vergi rekortmeni kurumun ya geçen sene de listede yer alan bir kurum ya da tamamen yeni bir kurum olduğu ihtimalini güçlendiriyor.