Kurum’dan ‘termik’ vetosu için Erdoğan’a teşekkür: 1 Ocak’ta süreç başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu ay 13 termik santralin ayrı ayrı incelenip son durumlarının tespit edileceğini belirterek, “1 Ocak itibariyle süreci başlatıp mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız” dedi.

Fotoğraf: DHA

Termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğunun 2.5 yıl ertelenmesi için AKP’nin verdiği yasa teklifini veto ettiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Kurum, ‘insan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla’ termik santrallere ilişkin yeni bir sürecin başladığını açıkladı.

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Kurum şöyle konuştu: “13 termik santralimiz var. Bunların durumları tamamen birbirinden farklı. İllerimize, termik santrallerin son durumunun tespit edilmesi için talimat gönderdik. Aralık ayı içerisinde 13 termik santralimizin her birinin ayrı ayrı incelemesini ekiplerimiz yapacaklar, son durumlarını tespit edecekler. İllerimizden gelen çalışmayla bu ay sonuna kadar termik santrallerin son durumunu netleştireceğiz. Bazılarının filtrasyon sistemi var, bazılarınınki eksik, bazılarınınki yapım aşamasında, bazılarında ise hiçbiri yok. Dolayısıyla durumun net bir şekilde tespitini yapacağız.”

Kurum, ‘alınabilecek tedbirleri almaları gerektiğini’ termik santral idarecilerine ilettiklerini ifade etti.