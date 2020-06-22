Kuruması için tarlaya bıraktığı 1 ton kekik çalındı

Rand Corporation raporunda, akıllı telefonlar sayesinde dünyanın bir görüntüler dünyası olduğu, dolayısıyla bundan sonra yaşanacak savaşlarda, aslında gerçekte ne olduğu değil ortaya saçılan görüntülerde ne olduğu; hangi tarafın olan biteni nasıl yansıttığı belirleyici olacak diyor.