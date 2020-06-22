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Yaramazlara biraz batar!

Kuruması için tarlaya bıraktığı 1 ton kekik çalındı

Denizli’nin Çal ilçesinde yaşayan Hakan Arslankara’nın kuruması için tarlasına bıraktığı 1 ton kekik çalındı.

Fotoğraf: DHA

Çal belediyesinde zabıta olarak görev yapan Aslankara, önceki gün Şapçılar Mahallesi’nde bulunan tarlasındaki kekikleri biçtirdi. Hasat yaptıktan sonra ürününü kuruması için yığınlar halinde tarlada bırakan Arslankara, iki gün sonra kontrol için gittiğinde kekikleri yerinde bulamadı. Kekik yığınlarının çalındığını anlayan Aslankara, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, çalışma başlattı.

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Tarlasındaki kekikleri yerinde göremeyince büyük bir şok yaşadığını belirten Aslankara üzüntüsünü şöyle dile getirdi: “Bunun adı vicdansızlıktır. Tarlada kuruması için bıraktığım bir ton kekik çalındı. Bir yıllık emeğimiz ortadan kayboldu. Maddi olarak büyük bir kayıp yaşadık. Sorumluların yakalanmasını istiyorum.”

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