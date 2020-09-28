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Yaramazlara biraz batar!

Kurum: Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesinde yüzülmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nün, ‘Beyaz Adalar’ bölgesinin endemik türlere ev sahipliği yapan ve göle rengini veren yapıların kuluçka merkezi olduğunu belirterek 15 Ekim’den itibaren buradan göle girilmeyeceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Burdur’daki gölün Türkiye’nin eşsiz güzelliklerinden biri olduğuna, akademisyenler ve STK temsilcilerinden oluşan Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu’nun tavsiyelerini uyguladıklarına dikkat çeken Kurum, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kurulun yeni tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü ve çevresinde aldığımız tedbirlere bir yenisini ekledik. Salda Gölü’nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik; eşsiz beyaz kumsalıdır. Bu kumsal rengini hassas bir ekolojik etkileşime borçludur. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu alanı ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla göl çevresinde en büyük tahribat bu alanda oluşuyor. Beyaz adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir.

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Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. Buna göre, 15 Ekim itibarıyla ‘Beyaz Adalar’ kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır.”

Fotoğraf: DHA

Korunan alan büyüklüğünü yedi kat artırdıklarını ve özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Salda ve çevresinde yapılaşmayı yasakladıklarını anımsatan Kurum şöyle devam etti: “Bölgedeki kaçak yapıları yıktık ve sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidereceği, doğal malzemelerden oluşan kullanım alanları oluşturduk. Göl yakınına araç park edilmesini engelledik. Göl çevresini dumansız hava sahası ilan ettik. 24 saat aktif kamera sistemi ile bölgeyi koruma çemberine aldık ve vatandaşlarımızın da www.saldagolu.gov.tr adresinden anbean takip etmesine olanak sağladık.”

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