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Yaramazlara biraz batar!

Kurum: İzmir depreminde hasar gören binaların yüzde 70’i 1990 öncesi yapılmış

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de 2000’den sonra yapılan binalarda yıkım ve hasar tespit etmediklerini, depremde ağır hasar gören ya da yıkılan binaların yüzde 30’unun 1990-2000, yüzde 70’inin ise 1990 öncesinde yapıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Kurum’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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*(İzmir) İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu yedi ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz

*98 bin 524 bağımsız bölümü riskli yapı olarak tespit ettik.

*Bugün itibarrıyla eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73.

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*Ülkemizdeki binaların yüzde 65’ini güvenli hale getirdik.

*Türkiye genelinde 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz.

*Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık.

*Bütün Türkiye’de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız.

*(Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını amaçlayan kanun teklifi) Kanunun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde zorunlu depozito uygulamasını, inşallah 2022 yılında başlatacağız.

*Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık.

*2023 yılına geldiğimizde, hiçbir atık su, arıtılmadan doğaya deşarj edilmeyecek.

*Son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 10.6’ya çıkardık.

*(Sıfır Atık Projesi) 17 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atığı geri dönüşüme kazandırdık”

*(Türkiye Emlak Katılım Bankası) Bu yılın sonunda 51 şube ve 20 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmayı, 2021 yılı sonunda 101 şubeyle istihdama önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz.

*Bankamızın; bugün itibariyle aktif büyüklüğü 16.2 milyar liraya ulaşmıştır.

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