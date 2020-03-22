Kurum: Hazine taşınmazlarından kira alınmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak, açık olanlarda indirim sağlanacak” dedi.

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Kurum, yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Twitter üzerinden açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Koronavirüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır.”

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