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Yaramazlara biraz batar!

Kurum: Binası az hasarlı olanlar evine girebilir; orta hasarlılar güçlendirilmeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler” dedi.

Fotoğraf: AA

Geçen cuma günü (30 Ekim) İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) büyüklüğünü 6.6 olarak ölçtüğü depremde 114 kişi hayatını kaybetmiş, 1035 kişi yaralanmıştı.

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Kurum, orta hasarlı binalarla ilgili ise, “Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz” ifadelerini kullandı.

İzmir’deki kira artışı iddialarına da değinen Kurum, “Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır” diye konuştu.

Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çadır kentlerde, içinde Covid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır. Tek bir taşınma rayici uygulanacak, bunun dışında herhangi bir fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz.”

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