Kurum: 23 kişinin tedavisi sürüyor; 50 bina tahliye edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaralanan 23 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bugün itibarıyla 50 binanın tahliye edildiğini açıkladı.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 6.6, Kandilli’ye göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 115 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi yaralanmıştı.
*İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Kurum’un açıklamalarından satır başları şöyle:
*23 kişi hastanede tedavi görüyor. Diğer tüm vatandaşlarımız taburcu edildi.
*Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız.
*Hasar tespit çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır.
*Bu kapsamda acil yıkılacak, deprem sonrasında ağır hasarlı hale gelen veya yıkılan bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da 4 bin 489’a ulaşmıştır.
*Toplamda 4 bin 500 yıkılacak bina var. Az hasarlı 4 bin 187, orta hasarlı da 483 binamız var.
*5 bin 800 depremzede çadırlarda kalıyor.
*Tüm çadırlara uğrayarak, depremzedeleri misafirhane, otel ve yurtlara davet ettim.
*Vatandaşlarımızın kira, taşınma, eşya yardımı ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınmaktadır. Yaklaşık 3 bin 900 başvuru alınmış ve ihtiyaçlar hızlı bir şekilde karşılanmıştır.
*Mobilya üreticilerimiz, eşyasını alamayan veya binası yıkılan bin aileye yaklaşık her bir ev için 25 bin lira değerinde eşya yardımı yapacak. Bu eşyalar, Valiliğimiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde temin edilecek.