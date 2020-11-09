Kurum: 23 kişinin tedavisi sürüyor; 50 bina tahliye edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaralanan 23 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bugün itibarıyla 50 binanın tahliye edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 6.6, Kandilli’ye göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 115 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi yaralanmıştı.

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*İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Kurum’un açıklamalarından satır başları şöyle:

*23 kişi hastanede tedavi görüyor. Diğer tüm vatandaşlarımız taburcu edildi.

*Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız.

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*Hasar tespit çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır.

*Bu kapsamda acil yıkılacak, deprem sonrasında ağır hasarlı hale gelen veya yıkılan bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da 4 bin 489’a ulaşmıştır.

*Toplamda 4 bin 500 yıkılacak bina var. Az hasarlı 4 bin 187, orta hasarlı da 483 binamız var.

*5 bin 800 depremzede çadırlarda kalıyor.

*Tüm çadırlara uğrayarak, depremzedeleri misafirhane, otel ve yurtlara davet ettim.

*Vatandaşlarımızın kira, taşınma, eşya yardımı ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınmaktadır. Yaklaşık 3 bin 900 başvuru alınmış ve ihtiyaçlar hızlı bir şekilde karşılanmıştır.

*Mobilya üreticilerimiz, eşyasını alamayan veya binası yıkılan bin aileye yaklaşık her bir ev için 25 bin lira değerinde eşya yardımı yapacak. Bu eşyalar, Valiliğimiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde temin edilecek.