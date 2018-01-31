Kurultaya doğru Kılıçdaroğlu: Sürpriz isimler beklemeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda anahtar listelerinin olacağını belirterek parti meclisi (PM) için sürpriz isimler beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Partinin genel başkan seçiminin de yapılacağı 36’ncı Olağan Kurultay 3-4 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

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DHA’ya konuşan Kılıçdaroğlu, birden fazla genel başkan adayının olduğunu belirterek bunun kurultayın daha şenlikli ve heyecanlı geçmesine vesile olacağını ifade etti.

Delegeler arasında blok listeye eğilim olmazsa çarşaf listeyle kurultaya gideceklerini dile getiren CHP lideri, anahtar listelerinin de olacağını kaydetti.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “52 kişilik bir anahtar ve bilim yönetim kültür platformu içinde 12 kişilik bir listemiz olacak. Böyle sürpriz isimleri beklemeyin. Sonuçta Türkiye’de siyasete ilgi duyan, CHP’ye ilgi duyan sorunların çözümü konusunda kararlı olan isimlerin tamamı da bana göre önemli isimler olacaktır. 60 kişiyle yolumuza devam edeceğiz parti meclisinde. Türkiye’nin geleceğine yönelik kararların oluşturulması, stratejinin belirlenmesi, sağlıklı bir yapılanmanın meydana gelmesi, önümüzde süreç çok daha zorlu bir süreç olacak. Anayasası olmayan, yargısı iflas eden bir Türkiye’yle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen sorumluluk diğer partilere göre çok daha fazla. Toplum büyük bir baskı altındadır. Baskıdan toplum çıkmak istiyor. Onların sözcüsü de biz olacağız.”

Kılıçdaroğlu, “Adaylık için üç isim daha var, yeterli imza toplayabilirler mi?” sorusuna da “Onu bilmiyorum. Tabi yüzde 10 imza almak gerekiyor, genel başkanlığa aday olmak için. Yüzde 10 imzayı bulanlar tabi doğal olarak genel başkanlığa aday olacaktır. Demokratik bir yarış yapacağız” yanıtını verdi.

Şimdiye dek CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk, mevcut lider Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açtı.