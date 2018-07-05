‘Kurultay reddi’ sorulan İnce topa girmedi: Destek geliyor, 30 il olmuş

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin olağanüstü kurultay teklifini reddetmesiyle ilgili açıklama yapmazken, “Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım” dedi.
İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız şekilde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da “Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik. Kurultaya gitmeyeceğim. Kimse CHP örgütüne talimat veremez” demişti.
İnce “Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin” diye yanıt vermişti. CHP sözcüsü Bülent Tezcan, bugünkü MYK’dan sonra yaptığı açıklamada partinin gündeminde olağanüstü kurultay olmadığını söylemişti.
Türkiye turunun ikinci durağı Kırklareli’ye giden İnce’ye partisinin aldığı karar soruldu.
İnce, “Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş, seyrediyorum. İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem. Teşekkürler arkadaşlar” dedi.