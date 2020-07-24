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Yaramazlara biraz batar!

Kurultay kulisi: Kılıçdaroğlu Z kuşağını etkilemek için rap müzikle salona girecek

CHP’de yarın ve pazar günü genel başkan ve yeni parti yönetiminin seçileceği kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedeflediği Z kuşağına mesaj vermek için salona rap müzikle gireceği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Başkent Ankara’daki kurultayda 1356 delege yeni parti yönetimini seçecek.

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Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre Kılıçdaroğlu yarın yapacağı ‘manifesto’ niteliğindeki konuşmada partisinin yeni vizyonunu açıklayacak.

‘İktidar kurultayı’yla başlayacak süreçte 2023’teki seçimlerde oy kullanabilecek 16-23 yaşlarında ‘Z kuşağı’ olarak adlandırılan nesilden 7 milyona yakın kişi de hedefleniyor.

Bilkent Odeon’da düzenlenecek kurultayda, ilk gün genel başkan seçimi yapılırken, ikinci gün 1356 delege 44 sandıkta oy kullanacak.

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Genel başkanın yanı sıra 60 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu da seçilecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının, 1959 yılındaki 14. olağan kurultayda kabul edilen ‘İlk Hedefler Beyannamesi’ne benzeyeceği ifade ediliyor.

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