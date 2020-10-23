Kurul üyesi grip aşısında puanlamayı anlattı: Yeni aşı gelince 5’ten 3-4’lere inebilir

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, grip aşısıyla ilgili soruları yanıtladı.

Fotoğraf: Pixabay

Covid-19 salgınıyla girilen ‘grip mevsimi’nde yapılacak grip aşıları, bu yıl daha da önem kazandı. Sağlık Bakanlığı, bu yıl 1.5 milyon dozdan fazla satın alındığını duyururken, grip aşıları yalnızca ‘e-nabız’ uygulamasında riskli görülen kişilere reçeteyle yapılacak.

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Ancak Sağlık Bakanlığı henüz kimlerin grip aşısı olması gerektiğine ilişkin algoritmayı yayınlamadığı için mevcut düzende belirsizlik devam ediyor.

Mevcut uygulamada bir kişinin grip aşısına ulaşabilmesi için ‘Charlson Risk Skoru’na göre 5 puanı geçmesi gerekiyor. Listeye göre böbrek rahatsızlığı, felç, bazı kanseri türleri 2 puan.

Bu da demek oluyor ki diyabet, tansiyon, karaciğer, demans, kalp yetmezliği, lösemi, lenfoma gibi rahatsızlıklardan herhangi birine sahip olan vatandaş, eğer hastalığı çok ileri seviyeye varmamışsa grip aşısı yaptıramayacak.

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‘Gözden çıkarmadı‘

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı üyesi de Akın bu uygulamayı şöyle anlattı:

“Türkiye’de şu anda düzenli grip aşısı olan ama olması gerekmeyen bir grup var. İkincisi, düzenli aşı olan ve mutlaka olması gerekenler var (İleri derece olmasa da diyabetliler, tansiyon hastaları gibi). Üçüncüsü ise aşı olması gereken ama gidip olmayanlar var (Örneğin ileri derece diyabeti olanlar). Burada şu sorun ortaya çıktı. Grip aşısı bir şekilde bulup alabilene mi yaptırılacak yoksa ihtiyacı olana mı yapılacak? Türkiye bir seçim ve planlama yaptı. Eleştirileri de dikkate alıyoruz. Ama şu unutulmamalı, Türkiye ağır olabilecek hastaları gözden çıkarmadı.”

‘3-4 puana inebilir’

‘Corona’ ve griple birlikte karşılaştığında hastalığı çok ağır geçirecek grubun yaklaşık 350 bin olduğunu belirten Bilim Kurulu üyesi, “Başka firmaların aşılarına ruhsat verip 3.5 milyon doz aşıyı ülkeye getirirsek, ki girişimler o yönde, o zaman 5 puan, 3-4’lere gerileyebilir. Bu durumda 5’i geçemeyen ancak aşı olması gereken grubun da kasım ortasına kadar aşı olabileceği tahmin ediliyor.”

3.5 milyon doz

Türkiye’de bu yıl grip aşısı talebinin 12 milyon olduğu tahmin edildiğini belirten Akın, sağlık personelinin öncelikli olduğunu da ifade etti. Akın, “Ülkeye kasım ayı ortalarına kadar yaklaşık 3.5 milyon doz aşı getirileceğini düşünüyorum” dedi.