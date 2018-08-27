Kurtuluş Tayiz: Türk milletinin tarih bilincini dünle sınırlamaya çalıştılar

Son yüz yılda üzeri özellikle kapatılmaya, unutturulmaya çalışılsa da Türk devletinin bu topraklardaki varlığı bin yıl öncesine uzanıyor. Tarihimizi, Cumhuriyet ile sınırlayan anlayış aslında devlete çabuk bir son biçmek isteyen Batı sisteminin uzantısında gelişen anlayış ve yapılardır. 1. Dünya Harbi, Osmanlı’yı parçalamak ve Türkleri tarih sahnesinden silmek için çıkarıldı. Batı, bu hedefinden şu ana kadar bir an bile vazgeçmedi. Bu amaca ulaşmak için de sadece bir yüz yıla daha ihtiyaç duydular.

Yıllarca etkisi altında olduğumuz -radyasyona maruz kalmak gibi bir şey bu- resmi tarih görüşü, aslında Türk devletini ve milletini zorla balık hafızalı kılma programının bir parçasıydı. Türk milletinin tarih bilincini dünle sınırlamaya çalıştılar. “Modern Türkiye” tarihi, milleti geçmişinden uzak tutmak için yazıldı. Köklerini unutturabilmek için milletin kafasına her gün yeni bir zırva sokmaya çalıştılar.

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Kurtuluş Tayiz’in yazısı