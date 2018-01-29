Kurtuluş Tayiz: Türk Amerikan ortaklığı bitmiştir

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ABD’nin 40 yıldır kurduğu oyunu bozan Tayyip Erdoğan oldu. Güney sınırlarımızda terör devletini kurarken, Ankara’da buna direnecek bir siyasi iradenin çıkmayacağını düşünüyorlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu planlara direndiği için 15 Temmuz darbesine kalkıştılar. Millet darbeye direnince işler tam tersine döndü; Ankara, ABD’nin planlarını bozmak için TSK’yı Suriye’ye soktu.

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Zeytin Dalı Harekatı, Türk Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmıştır. Yarım asrı geçen Türk Amerikan ortaklığı bitmiştir. Yeni bir sayfa açılması için de Amerika’nın bugünkünden farklı şeyler söylemesi ve yapması gerekiyor ki, bunun henüz çok uzağındayız.

Kurtuluş Tayiz’in yazısı